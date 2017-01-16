В Славянске продолжается капремонт сетей уличного освещения (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) продолжают ремонтировать систему уличного освещения.
Так, работы по замене линий и сетей внешнего освещения начались по улице Шелковичной. Эта улица – одна из 166, на которых внешнее освещение либо уже отремонтировано, либо ремонт пройдет в этом году.
Также в рамках капитального ремонта сетей внешнего освещения Славянска по бульвару Пушкина установлены новые металлические фонарные столбы.
Источник: Деловой Славянск
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