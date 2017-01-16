К развитию украинской «Википедии» привлекут студентов и школьников. Главная

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал предложения общественности, направленные на развитие раздела «Википедии» на украинском языке, и поручил органам исполнительной власти принять в 2017 году меры по реализации проекта. Об этом сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.
Для развития проекта украинской общественностью были предложены следующие мероприятия:
- внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературы для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений по использованию украиноязычного раздела «Википедии»;
- возможность подготовки студентами материалов для «Википедии»;
- содействие проведению украинской части международного конкурса «Вики любит памятники»;
- содействие проведению конкурса по размещению научных работ в украинском разделе «Википедии».
Справка «ДН»: 15 января 2001 года появился первый раздел (англоязычный) открытой многоязычной сетевой энциклопедии «Википедия». Это крупнейшая в мире энциклопедия, которую может редактировать, читать, использовать каждый пользователь. «Википедия» имеет 292 языковые раздела и содержит около 41 млн статей. Украиноязычный раздел «Википедии» насчитывает 650 тыс. статей и занимает 16 место среди всех разделов по количеству статей.
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