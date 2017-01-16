В Краматорске ребенок впустил в дом колядника. А тот украл планшет. Главная

В Краматорске 8-летний мальчик, который был один дома, впустил колядника. В итоге мужчина похитил планшет. Об этом сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

14 января в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее из квартиры неизвестный похитил планшет.

Женщина ненадолго вышла в магазин, а ее 8-летний сын остался дома один. В квартиру в это время позвонили – неизвестный мужчина предложил поколядовать. Ребенок впустил незнакомца. По окончании обряда колядования мужчина попросил у мальчика воды.

Пока ребенок ходил на кухню, взрослый остался в комнате один, после чего ушел. Исчезновение планшета заметила мать, которая вернулась домой позже.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.