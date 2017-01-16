В Славянске мусорный полигон из-за близости к курорту закрыли раньше срока. Главная

В Славянске с 1 января 2017 года местными властями было принято решение о закрытии полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Начиная с этой даты вывоз мусора на территорию свалки строго запрещается. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

«Учитывая многочисленные жалобы населения на функционирование в пределах города полигона ТБО и, учитывая то, что полигон является объектом повышенной опасности и находится у границы округа санитарной охраны курорта государственного значения с 1 января 2017 эксплуатацию полигона было завершено», – информирует горсовет.

С целью недопущения воздействия закрытого полигона на окружающую среду и здоровье людей, в течение года будут осуществлены регламентные работы по текущему содержанию объекта до момента проведения его рекультивации.

Как объяснила начальник отдела экологии и природных ресурсов городского совета Славянска Лариса Соловей, рекультивация полигона начнется не раньше, чем в 2018 году, поскольку прежде полигон должен в течение года пройти так называемую стабилизацию. По ее словам, в 2017 году будет разработан проект рекультивации – на это выделят 690 тыс. грн из областного бюджета. Сам процесс рекультивации также будет проводиться при поддержке области.

Напомним, ранее местные власти эксплуатацию полигона ТБО в Славянске планировали завершить 1 июля 2017 года. Такое решение 24 декабря приняли депутаты в ходе сессии Славянского городского совета. Уточнялось, что после этого момента вывозить мусор со Славянска будут уже в Краматорск.

Полигон ТБО был организован еще 1961 году, и за весь период своего существования фактически накопил уже 8 млн куб. м мусора.

По материалам сайта Славянского городского совета, ТВ Плюс

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