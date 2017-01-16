В Славянске труднее всего найти работу женщинам и молодежи. Главная

По состоянию на 1 января 2017 года в Центре занятости Славянска (Донецкая обл.)зарегистрировано 873 человека. Об этом сообщает сайт Славянского городского совета, ссылаясь на информацию городского Центра занятости (ГЦЗ).

Отмечается, что более половины безработных – женщины, 41% – молодежь в возрасте до 35 лет.

Почти каждый четвертый из зарегистрированных – из числа лиц, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству. Среди безработных почти каждый второй ранее был рабочим, каждый третий занимал место служащего, а каждый двенадцатый не имел профессиональной подготовки.

В то же время в городе требуются квалифицированные рабочие с инструментом, соответствующие заявки от работодателей составляют 47% всех вакансий, работники сферы торговли и услуг(10%), рабочие по обслуживанию, эксплуатации и контроля за работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин (17%), а также квалифицированные профессионалы и специалисты (28%).

Согласно сообщению, в минувшем году на одну из всех предоставленных в ГЦЗ вакансию претендовало в среднем 2 человека.

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