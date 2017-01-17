В Константиновском районе сельская школа для программистов получила школьный автобус (Фото) . Главная

Специализированная школа I-III ступеней села Кондратовка (Константиновский р-н, Донецкая обл.) получила новый школьный автобус. Ранее учащихся развозили на арендованном транспорте.

Школа Кондратовки имеет специализированную направленность: в обучении делается акцент на углубленное изучение информатики и программирования. Здесь учатся 160 ребят, в том числе из города Дружковки, села Осиновое (Кондратовский сельсовет), пгт Алексеево-Дружковка.

«За последнее время нам удалось увеличить наполняемость школы со 120 до 160 человек. Все благодаря углубленному изучению информатики и программирования, а также обеспеченности тремя компьютерными классами. Дети обучаются на русском языке. Среди них много "подвозных", поэтому районный отдел образования арендовал для нас транспорт», – отметила директор Кондратовской специализированной школы Светлана Кот.

Приобретение автобуса стало возможным за счет средств районного бюджета. Соответствующее решение было принято депутатами на пленарном заседании Константиновского районного совета. Стоимость транспорта составила 1 млн 400 тыс. грн.

По материалам сайта Константиновского городского совета, Дружковка на ладонях.

Читайте также: