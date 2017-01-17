Как защитить обувь от химических реагентов. Советы специалистов. Главная

Для обеспечения безопасности движения на улицы Краматорска (Донецкая обл.) было высыпано около 70 тонн пескосолевой смеси. Подобные химические смеси очень помогают при гололедице, но после работы или прогулки, придя домой, можно заметить на подошве и других частях ботинок и сапог неприятные разводы. О том, как избавиться от заметных разводов, как защитить обувь в плохую погоду, как лучше ухаживать за обувью, чтобы ходить зимой с сухими ногами, рассказали специалисты – мастера по ремонту обуви.

По словам одного из мастеров, в такую погоду, как сейчас, лучше ходить в старой обуви, которую не жалко. Хорошую держать на сухую погоду.

«Сейчас очень красивые резиновые сапоги продают, в которых можно и осенью ходить, и зимой. От действия смесей, которыми посыпают тротуары, ничего не спасет кожу и кожзаменитель. Чтобы дольше носилась обувь, средства для ухода советовал бы покупать с воском», – говорит мастер Сергей.

Необходимо помнить, что замшевые сапоги хуже всего переносят воздействие на них химических средств. Покрытие может даже начать облазить в тех местах, где была соль.

«Если у вас замшевые сапоги, придя с улицы, сразу же промойте их водой, но не горячей, а теплой. Затем оберните испачканные места бумажными полотенцами или туалетной бумагой и оставьте сапоги сушиться. Проступающая соль будет впитываться в бумагу. Но ни в коме случае не ставьте обувь сушиться возле батарей или других отопительных приборов. Лучше использовать специальные сушилки для обуви или просто набейте сапог газетной бумагой», – добавляет Сергей.

Для защиты от непогоды для кожаной обуви лучше брать натуральный воск, он отталкивает воду и не пропускает ее внутрь, а недорогие кремы в баночках с губками лишь портят обувь. Можно использовать специальные краски по уходу за обувью. Кожзаменитель вообще нельзя ничем мазать. А от соли, которой щедро посыпают тротуары, защиты практически нет.

«Многие пользуются «бабушкиным методом» смазывают обувь кусочком свиного сала или подсолнечным маслом. В наше время существуют более «приятные» способы, тем более, свиное сало может оставить на обуви трудновыводимые пятна жира. Обувь из замши или нубука лучше отложить в шкаф до более сухой и солнечной погоды», – советует другой мастер, Василий.

«Зимой же лучше носить две пары ботинок поочередно, чтобы они успевали просыхать и пропитываться защитными средствами. А вообще, в моду возвратились резиновые галоши. Им не страшны ни снег, ни дождь», – говорит Василий.

Источник: Восточный Проект

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