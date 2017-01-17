В Краматорске волонтеры в День Соборности сплетут «Венок Единства» и создадут «Лицо Единства». Главная

22 января в День Соборности активисты и волонтеры Краматорска проведут свое мероприятие по случаю праздника единства.

В рамках мероприятия планируется сплести «Венок Единства» – каждый участник акции сможет добавить свой цветок в общий венок или украсить его лентой. Основу для венка уже изготовила мастерица из «Краматорских пчелок» (волонтеры, которые помогают армии, плетя маскировочные сети, а также создают сувениры на продажу).

Также будет создано «Лицо Единства» – организаторы предлагают каждому желающему прийти с коротким рассказом о себе, родных или друзьях и принести фото родного города. Все обещают оформить и потом собрать в альбомы.

22 января жителей и гостей Краматорска зовут на площадь Мира, начало мероприятия в 13:00.

Источник: Восточный проект

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