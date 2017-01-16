Как в Северодонецке звучал «Титаник» и «Аватар» (Видео). Главная

15 января жители Северодонецка (Луганская обл.) получили возможность услышать концерт «Музыка кино» в исполнении Академического симфонического оркестра Луганской областной филармонии. Звучали мелодии из фильмов «Властелин Колец», «Титаник», «Аватар», «Охотники за привидениями», «Рокки Бальбоа», «Храброе сердце», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и саундтрек к одному из наиболее популярных современных сериалов – «Игра престолов».
Мероприятие проходило в Северодонецком областном музыкальном училище им. С.С. Прокофьева.
Во время концерта зрители могли видеть лучшие кадры из фильмов – для этого была использована видео-проекция на большом экране.
Источник: Восточный фарватер
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