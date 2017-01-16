Аброськин советует жителям Донетчины воздержаться от поездок: дороги не очищаются, машины заносит (Фото). Главная

На дорогах Донецкой области из-за непогоды сохраняется сложная обстановка. Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин советует жителям области не выезжать без особой надобности на авто. Об этом он сообщает в Facebook.

«Автодорога «Волноваха – Угледар – Марьинка – Курахово». Довольно сложные погодные условия: туман, гололед и снег. Дорога не очищается. Машины заносит. Одну из таких вытаскивали из снега. Не рекомендовал бы жителям области передвигаться на личном автотранспорте без особой нужды», – говорится в сообщении.

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