Многие жители на линии разграничения не за Украину, и не за Россию, они ненавидят всех – Жебривский . Главная

В Донецкой области среди жителей населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, многие не поддерживают ни одну из сторон конфликта, они настроены против всех, кто стреляет. Как передает «Донбасс. Комментарии», об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«На линии разграничения они ненавидят всех и вся. Они на грани выживания, то есть это вопрос жизни и смерти. И тут уже достаточно много людей, которые не реагируют ни на кого. Хотя и в Маринке и в Красногоровке достаточно много людей, которые все понимают. Вот, по Марьинке я недавно общался с руководителем военно-гражданской администрации Марьинки, и он говорит, что очень много людей приходят и говорят: "Самое главное – нас не бросайте, самое главное – нас не отдавайте"», – отметил Жебривский.

При этом губернатор подчеркнул, что во многом настроения местных жителей меняются в зависимости от поведения военнослужащих, которые дислоцируются в населенном пункте.

«Понятное дело, что есть еще вопрос, какая воинская часть стоит в том или ином населенном пункте. Если комбриг, комбат… понимает, что от поведения военных зависят настроения людей, то ситуация меняется. В той же Марьинке», – отметил Павел Жебривский.

Что же касается «тыловых» городов – Краматорска, Славянска, Лимана, то по его словам, там люди живут почти что обычной, мирной жизнью.

«Люди живут обычной жизнью… и их волнуют те же проблемы что и среднестатистического украинца – тарифы, работа, заработная плата и все остальное. Понятно, что среди них много людей, которые жалеют о том, что произошли все эти вещи», – рассказал губернатор Донетчины.