Савченко обновила списки пленных. Ее пресс-секретарь говорит, что обновления будут и в дальнейшем. Главная

Народный депутат Надежда Савченко опубликовала обновленные списки украинцев, которых незаконно удерживают на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса, а также людей, выдачи которых требуют в «ЛНР» и «ДНР». По традиции, списки обнародованы на странице Савченко в Facebook.

В свою очередь пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко в эфире телеканала «112 Украина» сообщила, что списки пленных будут обновляться постоянно.

«Будут внесены изменения по информации, поступающей от родственников, знакомых, участников АТО. Даже если бы сегодня закончилась война, эти списки дальше бы уточнялись. Они не могут быть верными на 100%... Сегодня снова продолжают поступать сообщения от людей, информация будет обновляться постоянно. Жизнь человека в плену постоянно в опасности. Если мы точно знаем, что этот человек там, об этом будет заявлено вслух, и, возможно, он останется невредимым… Есть официальная почта Савченко в ВР, туда приходят письма, нам поступают звонки, информация постоянно поступает», – заявила Проторченко.

Читайте также: