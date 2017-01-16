Рейтинг самых богатых чиновников Украины по версии «Forbes Украина» возглавил Порошенко. Главная

Составлен рейтинг богатейших чиновников и народных депутатов Украины. Об этом сообщает «Forbes.Украина».

Рейтинг самых богатых чиновников страны возглавил Петр Порошенко. За время в большом бизнесе, с перерывами на работу в исполнительной власти, действующий президент Украины успел накопить немало средств. Состояние конечного бенефициара корпорации Roshen, постоянного фигуранта первой десятки рейтинга самых богатых украинцев Петра Порошенко в 2015 году превысило 940 млн долл. Это, кстати, почти треть состояния всей 20-ки самых богатых чиновников по версии «Forbes.Украина». На своих банковских счетах президент Украины также задекларировал средств больше, чем другие фигуранты списка, ─ 26,7 млн долл.

Интересно, что большинство участников рейтинга предпочитают хранить деньги «по-старому» ─ наличными. Исключения ─ только Константин Жеваго и Леонид Климов. Эти народные депутаты по итогам 2015 года совсем не задекларировали наличные. В то же время, 51% акций одной из крупнейших сырьевых компаний Украины обеспечили Жеваго второе место в рейтинге Forbes. На третьем ─ Вадим Новинский.

На банковских счетах участники списка держат около 60 млн долл. А вот наличных больше у Юрия Деревянко ─ №18 в рейтинге. Наличные сбережения внефракционного председателя одного из подкомитетов Комитета ВР Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции превышают 16,2 млн долл. При этом значительную часть этих средств ─ 10,56 млн долл. ─ Деревянко, согласно декларации, занял своему брату Олегу.

В рейтинге Forbes всего трое участников не являются народными депутатами. Кроме президента Петра Порошенко, это мэр Киева Виталий Кличко и глава Николаевской области Алексей Савченко ─ №11 и №12 соответственно. Савченко только недавно сменил кресло в ВР Украины на губернаторский кабинет, став победителем конкурса, проведенного Национальным агентством по вопросам госслужбы.

Интересно, что Виталий Кличко в своей декларации указал целый велопарк: в собственности столичного мэра семь велосипедов средней стоимостью около $ 2000. Но настоящий коллекционер ─ Александр Фельдман, №5. Только коллекция вин Фельдмана насчитывает около 3000 бутылок. Кроме вин, Фельдман коллекционирует коньяк, шотландский виски, кубинский и ямайский ром, кальвадос. Также он собирает коллекции открыток, холодного оружия, картин, скульптур и других предметов искусства.

Как составлялся рейтинг. Шорт-лист Forbes содержал более 150 электронных деклараций украинских чиновников за 2015 год. Редакция проанализировала декларации народных депутатов, членов Кабинета министров, губернаторов, мэров крупных городов, сотрудников аппарата Администрации Президента. При оценке состояния редакция учитывала сумму наличных средств, средств на банковских счетах, а также оценочную стоимость имущества (в этом критерии объединены как движимое, так и недвижимое имущество декларанта и членов его семьи). К этим средствам Forbes добавил рыночную стоимость бизнеса декларантов. В итоговый список попали чиновники, состояние которых превышает 17 млн долл. При оценке состояния чиновников Украины во внимание не принималась стоимость ценного движимого имущества (кроме транспортных средств), в частности, ювелирные изделия, часы, одежда, мебель.

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