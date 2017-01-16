В Новоайдаре открыли зал торжеств. Первыми брак зарегистрировала пара военнослужащих (Фото). Главная

В пгт Новоайдар (Луганская обл.) 12 января впервые в Новоайдарском районе был открыт зал торжественных событий. Об этом сообщает пресс-служба Новоайдарской районной государственной администрации.

При подготовке зала торжеств были проведены не просто стандартные ремонтные работы. Отмечается, что помещение украсили богемные люстры, бра и лепнина на стенах.

Первой парой, которая зарегистрировала брак в новом зале торжеств, стали воины Вооруженных сил Украины Есения и Михаил, которые несут службу на территории Новоайдарского района.

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