Структура промышленности «ДНР». Инфографика. Новости

В 2016 году в «ДНР» лидерами по производству продукции были металлургия (37,6%), энергетика (25,9%) и пищевая промышленность (10,6%). Из всех видов 63,9% продукции пришлось на виды промышленности, подконтрольные «министерству промышленности и торговли ДНР». Об этом говорится в итоговом отчете данного «министерства».

По количеству предприятий в «ДНР» лидирует пищевая промышленность: из зарегистрированных в 2016 году 538 предприятий в сфере деятельности «минпромторга ДНР», на «пищевиков» приходится 224 (42%) предприятий.

В целом «ДНР» приводит следующие показатели за 2016 год в разрезе отраслей: