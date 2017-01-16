Школы Доброполья закрывают на карантин. Новости

Из-за всплеска эпидемии гриппа школы Доброполья (Донецкая обл.) закрывают на карантин. Вынужденные каникулы вводят в связи с повышенной заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
С сегодняшнего дня, 16 января, до улучшения эпидемической ситуации для учеников 1-11 классов вводят карантин в следующих учебных заведениях: гимназия, СОШ I-III ступеней №3, СОШ I-III ступеней №4, УВК Лицей, СОШ I-II ступеней №6, ООШ I-III ступеней №7, ООШ I-III ступеней №19, ООШ - интернат.
По последним данным Добропольского горрайонного филиала ГУ «ДОЛЦ МОЗ Украины», эпидемиологический порог среди школьников Доброполья превышен на 3,78%.
По Добропольскому району и в городах-спутниках эпидемиологические показатели не превышены.
Источник: Сайт города Доброполья
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