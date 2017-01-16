В Луганской области освоили 13,89% средств, выделенных на восстановление. На Донетчине – 5,16%. Главная

В июне 2016 года Верховная рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс Украины, на основании которых в специальные фонды областных бюджетов Луганской и Донецкой областей дополнительно поступило 3,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«В соответствии с процедурой предусмотренной Бюджетным кодексом Украины, перечни объектов и мероприятий, которые будут осуществляться за счет указанных средств, утверждаются соответствующими областными государственными администрациями, областными военно-гражданскими администрациями по согласованию с комитетом Верховной рады Украины по вопросам бюджета. Указанные средства направляются на восстановление объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда, систем обеспечения жизнедеятельности, включая их содержание, и социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской областей», – напомнили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что в июле 2016 года перечень из 585 объектов и мероприятий на сумму 2,604 млрд грн был утвержден распоряжением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации. В дальнейшем в указанный перечень дважды вносились изменения, и по состоянию на 31 декабря 2016 года он включал в себя 584 позиции на общую сумму 2,601 млрд грн.

По официальной информации Государственной казначейской службы Украины по состоянию на 31 декабря 2016 года в Донецкой области по 61 объекту осуществлены кассовые расходы (платежи) на общую сумму 134,1 млн грн., Что составляет 5,16% освоения средств от общего объема.

По Луганской области распоряжением руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации также был утвержден соответствующий перечень объектов и мероприятий, который по состоянию на 31 декабря 2016 года включал в себя 150 объектов на общую сумму 1,029 млрд грн.

На Луганщине по состоянию на 31 декабря прошлого года начата реализация и осуществлены платежи по 100 объектам на общую сумму 143 млн грн, что составляет 13,89% освоения средств от общего объема.

Следует заметить, что за период июль-декабрь 2016 года в связи с ростом общего уровня цен инфляционные потери по неосвоенной части средств по Донецкой области составили 181,3 млн грн, по Луганской – 70,8 млн грн», – резюмировали в министерстве.