В Мариуполе предпринимателей приглашают в социальный бизнес-центр. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) предпринимателей приглашают в социальный бизнес-центр для начинающих предпринимателей и фрилансеров из числа переселенцев и местного населения, пострадавшего от войны на Донбассе. Проект реализуется при поддержке БФ «Каритас Мариуполь». Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда.

Центр поддержки бизнеса будет выполнять две функции: консультационную и функцию коворкинга – единого рабочего пространства, в рамках которой бенефициар программы получает возможность работы на площадях Бизнес-центра, не арендуя офис.

В рамках консультационной функции в бизнес-центре осуществляется обучение начинающих бизнес-активных участников программы основам ведения бизнеса и поддержка бенефициаров, уже ведущих свой бизнес, профессиональными консультациями.

Бизнес-центр находится по адресу: г. Мариуполь ул. Нильсена (Энгельса), 60 (вход с торца здания справа), свободное пространство «Халабуда».

Детальную информацию можно получить на сайте БФ «Каритас Мариуполь».

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