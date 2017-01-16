Краматорск с пониманием воспринял введение украинского языка в кафе и ресторанах (Видео). Главная

Обслуживание посетителей в кафе и ресторанах Краматорска (Донецкая обл.) отныне будет производиться только на государственном языке. Согласно соответствующему письму Государственной службы по защите прав потребителей, общаться с клиентами в сфере общепита на украинском языке теперь будут по всей стране. Однако в документе уточняется: если посетитель желает разговаривать на другом языке, который принят региональным, то официанты должны перейти на этот язык.

Работники кафе Краматорска не видят проблемы в нововведении. Наоборот, расценивают это как это возможность для самосовершенствования. «Это еще один шаг, чтобы себя реализовать, чтобы усовершенствоваться еще, хотя бы в языке. Пусть в родном языке, но можно идти дальше в его совершенствовании. И это относится не только к украинскому: и английский, да хоть китайский. Саморазвитие всегда очень хорошо», – говорит бар-менеджер Виктория Бершацкая.

Руководители общепитов насильственной украинизации в новых правилах не видят. В Украине вполне логично говорить на государственном языке, тем более, что русский не запрещают. «Я считаю что это, не насильственная украинизация. Мы живем в Украине, мы должны знать родной язык. И это должно идти от сердца, от души. Поэтому мы, например, никого специально не уговариваем, не заставляем учить украинский язык. Мы сами разговариваем по-украински, и люди начинают разговаривать на украинском языке, говорить какие-то фразы. В основном всегда так происходит», – считает управляющая кафе Людмила Сахно.

Спокойно отнеслись к нововведениям и рядовые жители Краматорска. Массовый переход на украинский язык горожане восприняли с пониманием, несмотря на то, что сами разговаривают по-русски. «Мы живем в Украине и должны общаться на украинском языке. Какая разница, на каком языке говорить – на русском или на украинском. Мы знаем и тот, и другой. Гораздо более важный вопрос – чтобы пенсию увеличили», – высказывают жители свое мнение.

Общаться исключительно на украинском в Донецкой области обязали также чиновников и госслужащих. Теперь учителя даже на переменах должны использовать только государственный язык.

«Чиновникам надо говорить по-украински, они же – представители страны. Я в школе работаю, нас даже на переменах обязали говорить на украинском языке. Мы это требование выполняем», – рассказала местная учительница.

При этом руководство подчеркивает: права русскоговорящих жителей региона никто не ущемляет. На улице, дома и с друзьями можно общаться на любом языке.

«Мы не ущемляем никаких прав и свобод граждан и действуем согласно Конституции. Мы не собираемся обращаться к рядовым гражданам, они имеют право общаться на том языке, на каком им удобно. Это касается госслужащих, это их обязанность – владеть государственным языком», – пояснил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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Источник: ТК «Донбасс»

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