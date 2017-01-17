Для спасения 10-летнего Николая из Донецка требовались десятки тысяч долларов (Видео). Главная

У Николая Беседина из Донецка в 2-летнем возрасте медики обнаружили сколиоз. К 10 годам у мальчика развилась четвертая, самая тяжелая, степень деформации позвоночника. Ребенок задыхался, легкие и сердце не могли функционировать нормально. Для того, чтобы позвоночник не рассыпался, на Колю приходилось одевать специальный корсет, который сильно сдавливал тело.

Врачи объяснили, что есть шанс помочь мальчику, но для этого требуется дорогостоящая операция. Иначе его ожидает инвалидное кресло. Услышав сумму, которая требуется для лечения сына, Галина едва не опустила руки в отчаянии. Для нее, работающей няней в детском саду и зарабатывающей копейки, сумма в несколько десятков тысяч долларов, была совершенно неподъемной.

За помощью женщина обратилась в Гуманитарный штаб Рината Ахметова, позвонив на «горячую линию». Штаб приобрел надежный американский протез. А установили его одни из лучших медиков страны. И сейчас Коля чувствует себя значительно лучше.

Галина не скрывает радости: сынишка почти совсем здоров. «Он бы просто остался инвалидом, с кривой спиной, а так мы сейчас ровные, полноценные. Пройдет курс реабилитации и будет полноценный ребенок. На санках пока этой зимой он не покатается – нужно поберечься, а потом все будет нормально», – говорит женщина.

Новый протез зафиксировал позвоночник ребенка в правильном положении. «По сути дела, весь позвоночный столб у данного ребенка зафиксирован уже в правильном положении этой конструкцией», – поясняет главный врач Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко Олег Вырва.

По прогнозам медиков, через полгода мальчик сможет бегать, прыгать, кататься на санках, как все дети. Пока же движения его ограничены.

В семье старшая дочь тоже инвалид. Ей ампутировали ногу, девушка теперь передвигается на протезе, поменять который также помог Гуманитарный штаб. Иулина всегда верила, что и ее брату обязательно помогут. «Когда он приехал домой, я увидела его и очень обрадовалась, что он такой красивый, высокий», – с гордостью говорит Иулина Беседина.

Поддерживает маленького хозяина и любимая кошка. «Она очень любит лезть на спину», – улыбаясь, делится Коля.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает нуждающимся жителям Донбасса. Более 7 тыс. человек получили адресную помощь. В фокусе внимания – дети. Для них приобретаются медикаменты, протезы, лекарства на проведение сложных операций, десятки раненых ребят уже прошли реабилитацию. Спасено более 3 тыс. 170 мальчиков и девочек.

Источник: ТК «Донбасс»