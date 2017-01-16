Олень с сигаретой и затоптанный снеговик. Краматорск шокирован дикостью жителей (Фото). Главная

В этом году в Краматорске на новогодние и рождественские дни впервые оборудовали специальную фотозону, чтобы горожане и гости города смогли сделать селфи на фоне атрибутов праздника. Светящиеся фигуры изготовило предприятие-переселенец из Харцызска. Но тем, как отдельные горожане обходились с новогодним подарком, были шокированы не только производители, но и власти города.

Снеговик в человеческий рост и сверкающие сани Санты-Клауса разместились на главной площади города. Конструкция была украшена специальными гирляндами для наружного освещения. Десятки людей, вооружившись видео- и фотокамерами, стремятся сделать праздничное селфи. Увлеченные часто не обращают внимания на висящую тут же табличку, предупреждающую, что залезать на «электрические» сани опасно.

«Мы – каскадеры!», – весело заявляют подростки, желающие забраться в сани, чтобы почувствовать себя Сантой.

На предупреждающую табличку не обращают внимания не только дети, но и взрослые.

«Иллюминация отключена. Опасно было бы, если бы она была включена», – беспечно вторит юным землякам молодой папа.

По словам специалистов, безопасность конструкции гарантируют автоматические средства блокировки. Снеговика и оленей можно трогать и даже обнимать. Но садиться в сани нельзя. У многих это вызывает недовольство.

«Нужно сделать так, чтобы здесь можно было еще садиться. Каждому ребенку интересно к этому подойти, сесть, сфотографироваться. Чтобы была память на всю жизнь», – поясняет краматорчанка.

Новогодние композиции фирмы-переселенца из Харцызска (сейчас под контролем «ДНР») украшают улицы и предприятия Покровска, Харькова, Киева, Запорожья уже 6 лет. Спустя две недели нового года мастера фирмы ремонтировали новогоднюю иллюминацию в Краматорске. Восстановили порванные провода, убрали грязную мишуру, сняли с сидений раздавленные лампочки. Как выяснилось, после новогодних праздников, работы у «ремонтников» только прибавилось.

«На оленях уже появились вмятины, затоптана мишура, благо, лампочки целые. Был свидетелем даже, как один не совсем адекватный молодой человек пытался вставить сигарету оленю в рот, горящую! Мы работаем во многих городах, стоят наши композиции, но такое в первый раз у нас в нашей практике», – сетует мастер производства Александр Добрый.

В исполкоме легкомыслием горожан обескуражены. Оборудуя новогоднюю фотозону, в горсовете и не предполагали, что жители воспримут ее, как бесплатный аттракцион. Запрещающая табличка с композиции пропала в первый же день.

«Мы не ожидали, что люди, даже видя ограждение, даже видя предупреждающие знаки, настолько будут неаккуратно относиться к конструкции, вставать ногами, топтать. Много раз работники горсвета ремонтировали эти сани, приводили их в порядок, восстанавливали. В новогоднюю ночь, например, там специально дежурила машина горсвета», – говорит начальник управления по гуманитарным вопросам Краматорского горсовета Андрей Бореславец.

Вместо старой таблички на санях сейчас висит новая. Она распечатана на листе бумаги.

После печального опыта установят ли праздничные скульптуры на площади Краматорска в следующем году, неизвестно.

Источник: ТК «Донбасс»

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