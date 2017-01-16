Розенко рассказал, как повышение «минималки» повлияет на пенсии в Украине. Главная

Вследствие повышения минимальной зарплаты в правительстве ожидают уменьшения дефицита бюджета Пенсионного фонда на 10 млрд грн. Об этом, как сообщает «Укринформ», в интервью 5 каналу заявил министр соцполитики Украины Павел Розенко.

«В результате повышения минимальной зарплаты мы ожидаем уменьшения дефицита бюджета Пенсионного фонда на 10 миллиардов гривень. То есть в этом году дотация Пенсионного фонда из государственного бюджета составит около 142 миллиардов гривень, что на 10 миллиардов гривень меньше, чем в 2016 году. И весь, убежден, дополнительный ресурс, который мы не закладывали в бюджет пока, который мы получим от легализации зарплат, от легализации занятости, у нас будет возможность его использовать в отдельной пенсионной программе», – заявил министр.

Он призвал работающих граждан содействовать правительству в этом задании.

«Это задача всех нас, всех работающих граждан – помочь Пенсионному фонду Украины, помочь нашим пенсионерам получить достойные пенсии. Это все связано. Пенсионный фонд, это надо всем четко понимать, имеет единственный источник доходов. Это то, что мы платим в Пенсионный фонд в виде единого социального взноса, в виде налогов из своих зарплат. Поэтому если мы научимся платить все и в полном объеме налоги, мы можем говорить о том, что у нас появляется шанс обеспечить наших родителей-пенсионеров более достойной пенсией», – отметил Розенко.

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