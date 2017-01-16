На Луганщине самые высокие зарплаты у финансистов, страховщиков и научных сотрудников. Главная

В Луганской области в январе-октябре 2016 года размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более человек) составил 4472 грн. Об этом в январе 2017 года сообщила пресс-служба Главного управления статистики в Луганской области.
Самый высокий уровень оплаты труда (зарплата превысила средний показатель по экономике в 1,2 – 1,7 раза) наблюдался в таких сферах деятельности:
- финансовой и страховой сферах деятельности;
- в профессиональной, научной и технической деятельности;
- государственном управлении и обороне;
- обязательном социальном страховании.
Самый низкий уровень заработной платы, который не превышал 64,4% от среднего уровня, наблюдался по таким видам экономической деятельности:
- почтовая и курьерская деятельность;
- операции с недвижимым имуществом;
- деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания.
Индекс реальной заработной платы в январе – октябре 2016 года равен 117,0%.
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Луганской области на 1 ноября 2016 года составила 460,5 млн грн, или 62,1% фонда оплаты труда, начисленного за октябрь 2016 года. В течение октября ее размер уменьшился на 35,2 млн грн, или на 7,1%.
Значительное увеличение суммы невыплаченной заработной платы наблюдалось в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйств (0,5 млн грн или 32,7%).
В структуре общей суммы задолженности долг экономически активных предприятий на 1 ноября насчитывал 450,7 млн грн, что составило 97,9% от общей суммы задолженности.
Количество работников экономически активных предприятий, которым своевременно не была выплачена заработная плата на 1 ноября, составило 25,4 тыс. человек, или 16,8% от общего количества штатных работников. Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 17 тыс. 758,19 грн.
Читайте также:
- «Кто хочет найти высокую зарплату в Киеве, тот сможет найти ее», – переселенка из Луганска
- Шахтерам Лисичанска и Первомайска выплатят задолженность уже в этом году. И еще 130 млн грн дадут на развитие, – Насалик
- Средняя зарплата на Донетчине выросла на 1,4% до 5716 грн
- На Донетчине на 17% выросла зарплата, а вместе с ней и задолженность по выплатам
- Константиновцы стали зарабатывать больше
- В Донецкой области 184 миллионера, – ГФС
- Самый дорогой город Донетчины для бизнеса – Славянск. Мэр объяснил почему
- Самые высокие зарплаты на Луганщине – в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске
Комментарии