На Луганщине самые высокие зарплаты у финансистов, страховщиков и научных сотрудников. Главная

В Луганской области в январе-октябре 2016 года размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более человек) составил 4472 грн. Об этом в январе 2017 года сообщила пресс-служба Главного управления статистики в Луганской области.

Самый высокий уровень оплаты труда (зарплата превысила средний показатель по экономике в 1,2 – 1,7 раза) наблюдался в таких сферах деятельности:

финансовой и страховой сферах деятельности;

в профессиональной, научной и технической деятельности;

государственном управлении и обороне;

обязательном социальном страховании.

Самый низкий уровень заработной платы, который не превышал 64,4% от среднего уровня, наблюдался по таким видам экономической деятельности:

почтовая и курьерская деятельность;

операции с недвижимым имуществом;

деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания.

Индекс реальной заработной платы в январе – октябре 2016 года равен 117,0%.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Луганской области на 1 ноября 2016 года составила 460,5 млн грн, или 62,1% фонда оплаты труда, начисленного за октябрь 2016 года. В течение октября ее размер уменьшился на 35,2 млн грн, или на 7,1%.

Значительное увеличение суммы невыплаченной заработной платы наблюдалось в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйств (0,5 млн грн или 32,7%).

В структуре общей суммы задолженности долг экономически активных предприятий на 1 ноября насчитывал 450,7 млн грн, что составило 97,9% от общей суммы задолженности.

Количество работников экономически активных предприятий, которым своевременно не была выплачена заработная плата на 1 ноября, составило 25,4 тыс. человек, или 16,8% от общего количества штатных работников. Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 17 тыс. 758,19 грн.

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