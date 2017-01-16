Глушить «Украинское радио» для «ДНР» – дорогостоящее удовольствие, – Попова. Главная

Технически заглушить «Украинское радио», которое будет вещать на территорию «ДНР» с передатчика в Часов Яре, возможно. Так в эфире «Громадського радіо» прокомментировала заявление «главы ДНР» Александра Захарченко экс-заместитель министра информационной политики Украины, эксперт по стратегическим коммуникациям ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова.

«Я думаю, что они могут попытаться это делать, у них, в принципе, есть "глушилки", которые позволяют глушить наше радио. Они уже пытаются это делать последние полгода. Пусть попробуют, это будут достаточно мощные передатчики, им будет не просто это делать», – сказала Попова.

Она уточнила, что у «ДНР» есть старые «глушилки» – «это условно аналог передатчика, только он должен быть гораздо мощнее, чтобы на той же частоте включить этот передатчик и таким образом заглушить волну. Они это тоже время от времени используют».

Есть второй вариант – более современные «глушилки», которые дают импульсный сигнал каждые три-пять секунд, и просто мешают слушать радиоэфир.

Попова сообщила, что противостоять этому можно устанавливая на подконтрольной территории только более мощные передатчики, более высокие антенны.

«Но мне кажется, что они не смогут постоянно глушить. Это достаточно дорогостоящее оборудование для такой мощности. Насколько им российские кураторы будут позволять это делать, трудно сказать. Аксенов в Крыму, хотя и грозился заглушить наш передатчик, так и не смог этого сделать», – констатировала эксперт.

По ее мнению, именно публичное заявление Захарченко об издании приказа «глушить» «Украинское радио», – это приказ кураторов из Москвы. Ведь можно было просто начать действовать без каких-либо заявлений. «Мне кажется, что это приказ кураторов из Москвы. Потому что я несколько раз видела заседание так называемого правительства "ЛНР", где, как только мы включаем FM-передатчик какого-то местного радио, они моментально на этом заседании говорят "так, отправили глушилки, срочно заглушили"», – сказала Попова.

«Мне кажется, это приказы кураторов и Москвы – они пытаются жестко зачистить медиапространство», – резюмировала эксперт.

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