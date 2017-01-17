В районе АТО обнаружен очередной тайник с минами, гранатами и патронами (Фото). Главная

В Донецкой области между населенными Покровского (до переименования Красноармейского) района – Ивановка и Тимофеевка – был обнаружен тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Из обустроенного тайника правоохранители изъяли:
- 2 противопехотные мины МОН-50;
- 2 самодельных взрывных устройства;
- 6 четырехсотграммовых шашек тротила;
- 3 гранаты Ф-1;
- огнепроводные шнуры;
- детонаторы;
- более 2 тыс. патронов калибра 5,45 мм.
Сотрудники СБУ передали материалы в полицию для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).
Фото пресс-центра Службы безопасности Украины
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