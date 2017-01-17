В районе АТО обнаружен очередной тайник с минами, гранатами и патронами (Фото). Главная

В Донецкой области между населенными Покровского (до переименования Красноармейского) района – Ивановка и Тимофеевка – был обнаружен тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Из обустроенного тайника правоохранители изъяли:

2 противопехотные мины МОН-50;

2 самодельных взрывных устройства;

6 четырехсотграммовых шашек тротила;

3 гранаты Ф-1;

огнепроводные шнуры;

детонаторы;

более 2 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

Сотрудники СБУ передали материалы в полицию для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).

Фото пресс-центра Службы безопасности Украины

Читайте также: