В районе АТО обнаружен очередной тайник с минами, гранатами и патронами (Фото). Главная

В районе АТО обнаружен очередной тайник с минами, гранатами и патронами (Фото)

17.01.17 02:34 dnews.dn.ua Новости 6

В районе АТО обнаружен очередной тайник с минами, гранатами и патронами (Фото)

В Донецкой области между населенными Покровского (до переименования Красноармейского) района – Ивановка и Тимофеевка – был обнаружен тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Из обустроенного тайника правоохранители изъяли:

  • 2 противопехотные мины МОН-50;
  • 2 самодельных взрывных устройства;
  • 6 четырехсотграммовых шашек тротила;
  • 3 гранаты Ф-1;
  • огнепроводные шнуры;
  • детонаторы;
  • более 2 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

Сотрудники СБУ передали материалы в полицию для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).

Фото пресс-центра Службы безопасности Украины

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