Украина потеряла 40% потребителей бензина за год, — мнение. Главная

За последние два года потребление бензина в Украине упало на 30-35%. Всему виной — высокие цены на АЗС. Так как стоимость топлива на внешних рынках выросла и курс доллара взлетел, трейдеры подняли расценки уже больше чем на гривну за литр. Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в эфире радиостанции «Голос Столицы» заявил, что цены на бензин в ближайшем будущем будут зависеть от курса гривны, однако оптимистичных прогнозов у него нет.

«Мы не забываем, что у нас на 75%, может, и больше, — импорт, мы покупаем за доллары, а еще к тому же платим в пересчете евро на гривны все налоги, на это все еще и НДС насчитывается, поэтому за все платит конечный потребитель. А мы к тому же еще и теряем потребителей. Сегодня, я не очень ошибусь, если скажу что практически 40% по сравнению с прошлым годом, мы потеряли потребителя», — отметил эксперт.