Инициатива Трампа о снятии санкций с РФ не связана с Крымом или Донбассом, – Маломуж. Главная

Инициатива избранного президента США Дональда Трампа по сокращению арсенала ядерного оружия коснется не только США и России. Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, сообщает «Гордон».

Если Москва одобрит инициативу будущего президента США Дональда Трампа о сокращении российского ядерного арсенала в обмен на отмену санкций, эта договоренность будет оформлена юридически, считает Маломуж.

«Трамп и его команда определили одну из основных перспектив: уменьшение потенциально глобальных угроз, в том числе ядерного противостояния. Поэтому главная стратегическая цель Трампа – разрядка на международном уровне. Речь о гонке ядерных вооружений. По его мнению, основная ядерная угроза на сегодняшний день связана именно с РФ. Поэтому они дают сигнал России для сокращения ядерного арсенала. Его могут привязать к поэтапному снятию некоторых ограничений. То есть, уступка за уступку. Причем, скорее всего, это будет юридически оформлено. Более того, данная инициатива наверняка коснется не только США и России, но и всех членов ядерного клуба», – отметил экс-глава Службы внешней разведки Украины.

По его словам, обеспечение безопасности США является для Трампа приоритетной задачей.

«Думаю, на этом будет выстраиваться модель последующего формата встреч, на которых планируется рассмотрение ряда других вопросов. В этом случае демонстрируется готовность отменить санкции. С другой стороны, для снятия с России ограничений необходимы же какие-то основания. И эта тема станет предметом обсуждений в США. Трамп может предложить снять санкции с РФ в рамках ядерной разрядки. Речь идет о последних ограничениях, которые ввел действующий президент США Барак Обама. Трамп подчеркнет, что это будет содействовать безопасности США, которая, разумеется, находится для него в приоритете», – сказал Маломуж.

Он акцентировал внимание на том, что позиция команды Трампа по Крыму и Донбассу не противоречит интересам Украины.

«Инициатива Трампа сократить ядерный арсенал РФ в обмен на снятие санкций не связана с Крымом или Донбассом. Он взял на себя функцию по разрядке ситуации с ядерным оружием во всем мире. В декабре прошлого года я общался с его командой. Их позиция четкая: по Донбассу – отдельная дорожная карта, по Крыму – выведение в отдельную экономическую зону с перспективой возвращения в Украину. Причем не под контролем России, которая полуостров тянуть не может, а под контролем Запада и с юридическим участием Украины. Команда Трампа с этим форматом согласна. Это не догадки, а конкретные предложения по урегулированию ситуации без сдачи территорий и интересов нашей страны», – заявил Маломуж.

По его мнению, США рассматривают не один вариант развития взаимоотношений с РФ.

«В США рассматриваются разные варианты сценариев, касающихся России. Москва расходует серьезные средства на гонку вооружений. При этом страна находится под санкциями. За год мы, может, и не увидим результаты происходящего. А вот через три-пять лет – вполне возможно. Они же несут очень большие экономические и социальные потери. Проблема санкций становится для РФ критичной. Они не имеют доступа к рынкам, но продолжают тратить деньги на оружие. СССР тоже в свое время 25-30% бюджета тратил на вооружение. К чему это привело, мы хорошо знаем», – резюмировал экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Напомним, Трамп заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Ранее Обама продлил санкции против России до марта 2018 года.

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