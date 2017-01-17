Минсоцполитики: Все нюансы начисления зарплат в связи с установлением минималки в 3200 грн. Новости

С целью недопущения «уравниловки» в связи с установлением с 1 января минимальной заработной платы в размере 3200 грн Министерство социальной политики Украины дало разъяснения относительно некоторых вопросов оплаты труда во исполнение Закона Украины от 06.12.2016 № 1774-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Так, законом приведены понятия минимальной заработной платы в соответствие с европейской практикой и международными нормами, в частности, путем:

внедрения новой методологии определения минимальной заработной платы (в качестве нижней границы оплаты труда, гарантируемой государством);

установления минимального должностного оклада в размере не менее прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года;

неприменение минимальной заработной платы как расчетной величины при построении схем должностных окладов, определении платы за предоставление административных услуг, судебного сбора, суммы налогов и т. п.

С 01.01.2017 прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц, ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» утвержден в размере 1600 грн, минимальная заработная плата в месячном размере – 3200 грн, в почасовом размере – 19,34 грн.

Согласно закону, при начислении размера заработной платы работнику для обеспечения ее минимального размера не учитываются доплаты:

за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья,

за работу в ночное и сверхурочное время,

разъездной характер работ,

премии к праздничным и юбилейным датам.

В случае, когда работнику установлены доплаты за работу во вредных условиях труда, указанные доплаты должны выплачиваться сверх размера минимальной заработной платы (3200 грн).

Если же условиями оплаты труда предусмотрено повышение должностных окладов работников (например, за работу в учреждениях и организациях, расположенных на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, за работу в определенных типах учреждений, за работу при вредных и тяжелых условиях труда), то указанное повышение учитывается к минимальной заработной плате.

Если работник выполнил месячную норму труда, а начисленная ему заработная плата ниже законодательно установленного размера минимальной заработной платы, работодатель обязан произвести доплату до ее уровня, которая выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

Если же работник не выполнил месячную норму труда, находился в отпуске, на больничном, работает неполное рабочее время и т.д., то оплата его труда производится пропорционально выполненной норме труда.

Время простоя не по вине работника оплачивается согласно нормам ст. 113 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) без проведения доплаты до уровня минимальной заработной платы.

При введении суммированного учета рабочего времени с учетным периодом месяц работа сверх нормальной продолжительности рабочего времени за учетный период оплачивается как сверхурочная и указанная выплата осуществляется свыше размера минимальной заработной платы.

Если работа при суммированном учете рабочего времени выполняется в пределах установленной работнику продолжительности рабочего времени, которая меньше нормальной продолжительности рабочего времени, в соответствии с графиком работы, ему начисляется заработная плата в размере не ниже минимальной заработной платы.

Для предприятий, на которых установлен суммированный учет рабочего времени, с целью уменьшения часов сверхурочной работы и нагрузки на фонд оплаты труда рекомендуется применять такие учетные периоды как полугодие, год.

Законом также внесены изменения в ряд других законов Украины, в которых заработная плата или должностные оклады определялись на основе минимальной заработной платы. Согласно этим изменениям размеры заработной платы и должностных окладов будут определяться в соотношении к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, который установлен на 1 января календарного года.

Кабинетом Министров Украины принято постановление от 28.12.2016 № 1037 «Об оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы».

С 01.01.2017 должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы рассчитываются, исходя из должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда, определенного в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, который в 2017 году составляет 1600 гривен.

При этом руководителям учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы с целью недопущения «уравниловки» в размерах заработной платы поручено обеспечить в пределах фонда оплаты труда дифференциацию заработной платы работников, получающих ее на уровне минимальной, за счет установления доплат, надбавок, премий в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда.

В связи с этим местным государственным администрациям надо взять под личный контроль вопрос обеспечения повышения минимальной заработной платы, особое внимание обратить на недопущение «уравниловки» в размерах заработной платы, сокращение работников, перевод их на неполное рабочее время.

Повышение минимальной заработной платы не может быть основанием для увольнения. Вместе с тем, согласно ст. 32 КЗоТ, в связи с изменениями в организации производства и труда допускается изменение существенных условий труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности. Об изменении существенных условий труда (систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлении или отмене неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменении разрядов и наименования должностей и другое) работник должен быть уведомлен не позднее чем за 2 месяца.

Ст. 56 КЗоТ предусмотрено, что по соглашению между работником и собственником или уполномоченным им органом может устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

В министерстве обращают внимание на то, что изменять существенные условия труда работодатель вправе только при наличии изменений в организации производства и труда. Пунктом 10 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 06.11.1992 № 9 «О практике рассмотрения судами трудовых споров» определено, в частности, что изменением в организации производства и труда признается рационализация рабочих мест, введение новых форм организации труда, в том числе переход на бригадную или на индивидуальную форму, внедрение передовых методов, технологий.

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