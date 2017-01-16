До марта Кабмин разработает новые правила хоздеятельности для предприятий неподконтрольного Донбасса. Главная

Кабинет министров Украины планирует до марта разработать законопроект об урегулировании особенностей хозяйственной деятельности на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей. Такие намерения прописаны в распоряжении КМУ №8 от 11 января, передает «Укррудпром».

Ответственными за разработку изменений в законодательство определены Министерство по вопросам временно оккупированный территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерство юстиции и Министерство экономического развития и торговли Украины.

Также предполагается урегулировать на законодательном уровне правоотношения между органами Государственной фискальной службы и налогоплательщиками, производственные подразделения которых расположены на неподконтрольной территории. В частности до марта планируется разработать и представить правительству предложения о внесении изменений в законодательство по упрощению налоговой и бухгалтерской отчетности, а также особенностей проведения налоговых проверок с усилением ответственности за предоставление недостоверной информации, содержащейся в такой отчетности.