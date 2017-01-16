До марта Кабмин разработает новые правила хоздеятельности для предприятий неподконтрольного Донбасса. Главная

До марта Кабмин разработает новые правила хоздеятельности для предприятий неподконтрольного Донбасса

16.01.17 19:11 dnews.dn.ua Новости 11

До марта Кабмин разработает новые правила хоздеятельности для предприятий неподконтрольного Донбасса

Кабинет министров Украины планирует до марта разработать законопроект об урегулировании особенностей хозяйственной деятельности на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей. Такие намерения прописаны в распоряжении КМУ №8 от 11 января, передает «Укррудпром».

Ответственными за разработку изменений в законодательство определены Министерство по вопросам временно оккупированный территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерство юстиции и Министерство экономического развития и торговли Украины.

Также предполагается урегулировать на законодательном уровне правоотношения между органами Государственной фискальной службы и налогоплательщиками, производственные подразделения которых расположены на неподконтрольной территории. В частности до марта планируется разработать и представить правительству предложения о внесении изменений в законодательство по упрощению налоговой и бухгалтерской отчетности, а также особенностей проведения налоговых проверок с усилением ответственности за предоставление недостоверной информации, содержащейся в такой отчетности.

Комментарии