У Украины нет данных, сколько Россия тратит на неподконтрольный Донбасс, – нардеп Веселова. Новости

Несмотря на снижение финансирования «ДНР» и «ЛНР» Россия не откажется от этих территорий. Такое мнение в эфире телеканала «112.Украина» высказала народный депутат Наталья Веселова.

Она отметила, что не согласна с озвученной председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским суммой в 3 млрд грн, которую Россия в гот тратит на содержание неподконтрольного Донбасса. «Цифра фантастическая, не знаю, на чем она основана», – сказала нардеп.

«Чтобы называть какие-то цифры, нужно проводить как минимум исследование. У нас ни один государственный орган власти в Украине не проводил такие исследования. Возможно, государству просто не интересно, сколько может тратить Россия на содержание этих территорий, и сколько Украина должна взыскивать ущерба. Я знаю, что исследования относительно нанесенного ущерба проводились по Крыму, по Донбассу исследования не проводились. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ составляло отчет по ущербу, но эта информация уже устаревшая», – отметила Веселова.

Она напомнила, что «у нас есть только одна цифра, которую опубликовало немецкое издание "Bild" на основе своего исследования». «Издание утверждает, что Россия тратит 1 млрд долларов на все – не только на содержание на неподконтрольной территории социальной сферы, а на все в целом», – сказала политик.

Веселова уверена, что если бы Донбасс был в составе Украины, то не было бы вопроса именно о его содержании, т.к. Донбасс бы давал прибыль. «Хочу сказать, что Донбасс и сейчас приносит прибыль, потому что на неподконтрольной территории работают предприятия, официально оформленные в Украине и уплачивающие налоги и сборы в госбюджет», – подтвердила народный депутат.

По ее мнению, несмотря на то, что сейчас на неподконтрольной части есть тенденция снижения сбора налогов, Россия вряд ли откажется от этих территорий. «Уже идут тенденции по снижению финансирования со стороны России. Но я не думаю, что это является фактором, что Россия прямо откажется от этих территорий, потому что для нее это игра с долгой перспективой», – резюмировала Веселова.

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