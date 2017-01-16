На Донетчине деньги на строительство Центров безопасности есть, а на содержания спасателей нет. Новости

В Донецкой области первый Центр безопасности открылся в ноябре 2016 года в Лиманской громаде (г. Лиман), к концу января запланировано открытие в Черкасской и Шаховской громадах. Средства на строительство и оснащение Центров безопасности в первых трех громадах были выделены из областного бюджета в рамках меморандума, подписанного между Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и Донецкой областной военно-гражданской администрацией.

В декабре 2015 года на территории Донецкой области после выборов появились еще объединенные территориальные громады (ОТГ) – Соледарская в Бахмутском районе, Ильиновская в Константиновском районе и Николаевская в Славянском районе.

Областной бюджет готов продолжить финансирование открытий Центров безопасности в новых ОТГ, только теперь вместе с ГСЧС к этому вопросу решили подходить более основательно. Там, где действует местное подразделение пожарной службы, открытие Центра безопасности может быть нецелесообразным. ГСЧС финансируется из госбюджета, а Центр безопасности придется финансировать из бюджета громады.

Расходы на зарплату 17-ти спасателям составят примерно 1 млн грн в год, к этой сумме следует добавить расходы на ГСМ, коммунальные платежи и запчасти – выйдет немалая сумма, потянуть которую громадам будет проблематично. В итоге вместо первоначальных 39 Центров безопасности теперь предлагается открыть 17 – там, где нет подразделений ГСЧС.

Открывать Центр безопасности в Лимане было необходимо – город разделен железнодорожным переездом и добираться во вторую его часть можно до 40 минут. Центр построили как раз в той части города, где нет управления ГСЧС. В Черкасской и Шаховской громадах не было вообще спасателей, поэтому строительство Центров в этих громадах также обоснованно.

Среди новых трех громад нет выбора у Ильиновской громады – Центр безопасности будут строить, скорее всего, в Александро-Калиново, чтобы было удобно с точки зрения логистики. В Соледарской и Николаевской громадах есть стационарные спасатели, которые продолжат обслуживать территорию.

«Это заманчиво, что область готова дать по 6 млн грн на строительство Центров безопасности, но надо учитывать то, что дальнейшее их содержание будет полностью за счет собственных средств громады», – предупредил руководителей новых ОТГ представитель областного управления ГСЧС Виктор Витовецкий.

Источник: Вчасно

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