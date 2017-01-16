Заседание в Минске Трехсторонней контактной группы ничего нового не дало. Новости

Сегодня, 16 января, в Минске состоялось первое в 2017 году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об итогах переговоров на своей странице в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы, представляющего Украину в переговорном процессе.

Она отметила, что стороны договорились провести 18 января видеоконференцию гуманитарной подгруппы, где продолжится работа по освобождения заложников.

«Мы с сожалением отмечаем, что со стороны ОРЛО работа КПВВ "Золотое" остается заблокированной. Кроме того, несмотря на то, что в 2016 году Украина увеличила максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные территории Донбасса с 50 до 75 кг, представители ОРДО ограничили ввоз продуктов до 50 кг на одного человека», – написала Олифер.

Она отметила, что украинская сторона готова допустить экспертов международных организаций к взорванному мосту в Станице Луганской для его осмотра с целью дальнейшего ремонта. Данный мост сейчас работает в «пешеходном» режиме, но находится в аварийном состоянии. А КПВВ «Станица Луганская» – единственный контрольно-пропускной пункт, соединяющий подконтрольную территорию Луганщины с неподконтрольной.

Также в ходе встречи Трехсторонняя контактная группа положительно оценила восстановление поставок воды в Луганской области, которое стало возможным после погашения части задолженности за потребленную воду в «ЛНР». «В расчетах за воду принимает участие предприятие, зарегистрированное на подконтрольной Украине территории, все операции совершаются исключительно в рамках украинского правового поля», – подчеркнула Олифер.

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