Обыск в отделе образования Покровска: всех согнали в актовый зал и забрали мобильники. Главная

13 января в отделе образования Покровского городского совета проводились обыски, однако в тот день официальных комментариев никто не давал. Сегодня, 16 января, юрисконсульт отдела образования Наталья Гречко рассказала, что происходило в здании ГорОО.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов заблокировали здание, всех сотрудников отдела образования собрали в актовом зале, попросили сложить на стол личные мобильные телефоны, а затем по очереди вызывали в служебные кабинеты.

Параллельно в кабинетах происходили обыски и изъятие документов на основании решения суда. В нем указывалось, что следственные действия и изъятие документов проводятся в отношении ранее заключенных договоров с компанией «Лутэк», которая в 2014-2015 годах привлекалась для строительства блочных модульных котельных в учреждениях образования города Покровска (тогда – Красноармейска) и оказания услуг по теплоснабжению.

Однако, как указали работники отдела образования, правоохранители интересовались не только ООО «Лутэк», а находили и забирали и другие документы – «все, что хотели, и это были не копии, а оригиналы».

«Наши работники пытались указывать людям, проводившим обыски и изъятие документов, что они должны действовать в рамках судебного решения и требовать исключительно материалы, касающиеся договоров с компанией "Лутэк". Однако сотрудников отдела попросили не вмешиваться, и практически мы не могли повлиять на ход происходящего. Теперь, когда изъяты компьютеры, в которых находилась информация, сами документы, мы не можем полноценно работать», – сообщила Наталья Гречко.

В свою очередь начальник следственного отдела Покровского отдела полиции Андрей Чаус отметил, что в производстве его отдела находится уголовное производство, открытое по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

«В ходе досудебного расследования еще 27 октября 2016 года полиция получила решение Красноармейского горрайонного суда о получении временного доступа к отдельным документам, которые должны находиться в отделе образования Покровского городского совета. Однако при проведении доступа должностные лица отдела образования не выдали всех требуемых документов. Поэтому для установления всех обстоятельств уголовного производства и фактического местонахождения документов, которые не были предоставлены, 11 января 2017 года полиция получила еще одно решение суда – теперь уже о проведении обысковых мер. 13 января в отделе образования проводились обысковые мероприятия», – прокомментировал Чаус.

Он уточнил, что в ходе обысков был временно изъят ряд документов, которые, по мнению следствия, имеют значение как вещественные доказательства. В настоящее время они осматриваются. В случае признания документов вещдоками, они будут изъяты, остальные вернут обратно в отдел образования.

«Если бы все первоначально требуемые документы, указанные в судебном решении от 27 октября, были выданы – суд бы отказал в проведении обысковых мероприятий. Следовательно, обыск и изъятие мы проводили правомерно. Все документы были описаны, а копия протокола выдана должностным лицам. Именно мнение должностных лиц отдела образования, самостоятельно решивших, что нужно, а что не нужно предоставлять следствию, и послужило причиной для проведения обысков», – пояснил Чаус.

Он также уточнил, зачем всех работников городского отдела образования на время обысков собрали в одном зале: «Такая мера предусмотрена при проведении обысковых мероприятий и направлена на недопущение утечки информации и сокращение времени для проведения следственно-оперативных действий».

Напомним, регулярные обыски в департаментах и отделах мэрии Покровска проходят с ноября 2016 года. Так, 21 ноября был проведен обыск в кабинете начальника жилищно-коммунального отдела Покровского городского совета Елены Юзипович. Тогда сотрудники прокуратуры изъяли документы по обрезке деревьев и другим вопросам благоустройства города. Аналогичные обыски в жилищно-коммунальном отделе прошли 28 декабря. 12 декабря СБУ провела обыски кабинетов мэра Покровска и его замов, а также в квартирах родственников руководителей города, даже находящихся в Киеве.

Источник: ТК «Орбита»

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