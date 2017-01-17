Как предпринимателю не погореть на новой минималке. Советы юристов. Новости

Руководители украинских компаний и экономисты предупредили о том, что будут уводить часть заработных плат в тень через неофициальное трудоустройство сотрудников, сокращение рабочих часов и оформление неполной занятости, как только норма о повышенной минималке появилась в проекте бюджета -2017. Как бы министры не пугали бизнес проверками и дополнительным контролем. Правда, как только начнут уменьшатся отчисления в социальные и налоговые фонды, внимание фискалов к предпринимателям тотчас возрастет.

«UBR.ua» спросил у юристов: к чему могут придраться налоговики и под какое наказание подвести компанию.

Подозрительные зарплаты

К внезапно возникшему интересу налоговиков бизнесу желательно готовиться заранее: изучить методы доказательства, которые применяют фискалы, и подготовить возможные контраргументы со стороны получателя неофициальной зарплаты. Особенно это пригодится, когда со временем запустятся косвенные методы.

Заподозрить наличие «неофициальных» зарплат могут в следующих случаях:

заработная плата работников ниже средней по рынку для должностей аналогичного уровня или средней зарплаты по отрасли;

оклад сотрудников предприятия на нижестоящих должностях выше, чем оклад сотрудников на более высокой должности;

люди переходят на более низкую по сравнению с предыдущей зарплату;

неправдоподобно низкие зарплаты, несоответствие заработных плат среднерыночному уровню — минимальная заработная плата;

существенная разница между фондом заработной платы и доходами фирмы (например, если оборот компании составляет несколько миллионов в месяц, а зарплаты при этом остаются на минимальном уровне).

Перечисленных причин госорганам может не хватить для подтверждения «неофициальности» зарплат. Поэтому доказательную базу будут стараться расширить.

«Это могут быть свидетельские показания сотрудников, наличие черной бухгалтерии (реальные платежные ведомости, прочее), оперативно розыскные действия, видео и аудио, полученные законным путем, аудио или видео фиксация, проведенная после уведомления лица о такой фиксации», — перечислила юрист ЮФ «Кушнир, Якимяк и Партнеры» Юлия Василенко.

Вычислять нарушения будут и при выездных проверках, когда легче поймать наемных лиц, полноценно исполняющих обязанности официального работника. Например, когда работник, которого поймают при проверке, не сможет подтвердить свои полномочия.

Привлечет внимание проверяющих и заключение сделок со значительным объемом работ (товаров), реализация которых требует от исполнителя определенных полномочий.

«В обоих случаях государственные органы должны подтвердить правонарушение надлежащими письменными доказательствами, чтобы их нельзя было оспорить в суде. Если таковых не будет, то решения о нарушениях можно будет признать неправомерными», — утверждает партнер ЮФ »КПД Консалтинг» Кирилл Казак.

За что накажут

Между выплатой «серой» или «черной» заработной плат разницы по сути нет. Это равноценные правонарушения, расцениваемые как грубое нарушение прав работников, за которые юридические и физические лица-предприниматели, использующие наемный труд, несут административную и уголовную ответственность.

Ответственность предусматривается в следующих случаях:

фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта);

оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полный рабочий день, установленный на предприятии;

выплату заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов.

Минимальное наказание по этим правонарушениям — штраф в 30 минимальных заработных плат за каждого работника. Его размер будет зависеть от той минималки, которая будет действовать в момент выявления нарушения.

Наказание для работодателей за выплату »серой» и черной зарплаты прописано в нескольких кодексах. Мы при помощи юристов собрали законы и статьи, по которым работодателей могут привлечь к ответственности, а также сами виды наказания. Для работников, получающих доходы в конвертах наказание пока не прописано.

Налоговый кодекс Украины:

ст. 110 НК Украины — Налогоплательщики, налоговые агенты и/или их должностные лица несут ответственность за нарушения законодательства по налогообложению и других законодательных актов, контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы.

«В случае проведения определенных проверок возможно вынесение соответствующих актов о доначислении сумм по неуплаченным налогам, а также взыскание других штрафных санкций», — отметил Кирилл Казак.

Кодекс Украины об административных правонарушениях:

Ст. 41 — Нарушение требований законодательства о труде и об охране труда.

Привлечение работника без оформления трудового договора (контракта) влечет штраф для должностных лиц предприятий независимо от формы собственности, индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд, от 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ст. 188-6 — Невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, или создание препятствий для деятельности этого органа

Уголовный кодекс Украины

ст.172 — Незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам или в связи с сообщением ним о нарушении требований закона «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» другим лицом, а также другое грубое нарушение законодательства о труде.

Грубое нарушение законодательства о труде наказывается штрафом в 2000-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (н.м.) или лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью до 3 лет, исправительными работами до 2 лет.

ст. 175 — Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии либо иных установленных законом выплат

Безосновательная невыплата заработной платы, стипендии, пенсии более чем за один месяц руководителем предприятия, независимо от формы собственности, или предпринимателем — штраф в 500-1000 н. м. доходов, исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

За нецелевое использование заработной платы, стипендии, пенсии и других установленных выплат — штраф в 1000-1500 н. м., ограничение свободы до 3 лет или до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

ст. 212 — Уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей):

Умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов должностным лицом предприятия, независимо от формы собственности или предпринимателем (без юридического лица), приведшее к потерям бюджетов или государственных целевых фонды в значительных размерах, — штраф в 1000-2000 н. м., лишение права занимать должность или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или если они привели к не поступлению средств в крупных размерах, — штраф в 2000-3000 н.м. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течении 3 лет.

За оба вида наказания для лиц ранее судимым за уклонение от уплаты налогов/в особо крупных размерах, — штраф в 15000-20000 н.м. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

Уголовной ответственности не будет, если лицо до привлечения к ответственности уплатит все налоги и сборы и возместит ущерб государству.

ст. 212-1 — Умышленное уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование, совершенное руководителем предприятия, независимо от формы собственности или предпринимателем (не юрлицом) и в случае потерь указанных фондов в значительных размерах, карается штрафом в 1000-2000 н.м., лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

За те же деяния, но по предварительному сговору группы лиц, или если они нанесли ущерб фондам в крупных размерах, — штраф в 2000-3000 н.м., лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Если лицо уже судилось за неуплату единого взноса на обязательные государственные социальное и пенсионное страхование — штраф от 15000 до 25000 н. м. с лишением права занимать должности, вести определенную деятельность до 3 лет, конфискация имущества.

«К значительным размерам относят суммы, которые в 1 тыс. и более раз превышают н.м. Большим размером считается сумма налогов или иных платежей, которые в 3 тыс. и более раз превысили установленный н.м. В категорию крупным размеров попадают неуплаты в 5 тыс. и более раз превышающие н.м. доходов граждан», — напомнила юрист ЮФ »Кушнир, Якимяк и Партнеры» Юлия Василенко.

Те, кто впервые оступился, не будут нести уголовной ответственности если уплатят единый взнос и возместят ущерб, причиненный фондам общеобязательного государственного социального страхования их несвоевременной уплатой, включая штрафные санкции и пеню.