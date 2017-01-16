Римма Филь: Заявления о блокировании грузов Гуманитарного штаба Рината Ахметова – абсурд. Новости

Сегодня, 16 января, в Северодонецке (Луганская обл.) прошла пресс-конференция оргкомитета торговой блокады неподконтрольной территории Донбасса. Участники заявили, что намерены, в том числе, блокировать и колонны помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь сделала ответное заявление по данному факту.

«Тема блокирования грузов и пиар вокруг, увы, не спадает. Сегодня представители некоторых добровольческих батальонов провели очередную пресс-конференцию, на которой заявили, что возможна блокада гуманитарных грузов Штаба. В частности, речь шла о блокировании доставки в Луганскую область», – отметила она.

При этом в заявлении добробатов возникает несколько нестыковок. «Дело в том, что Гуманитарный штаб Рината Ахметова не оказывает помощь на неподконтрольной территории Луганской области. Выходит, батальоны собираются блокировать помощь на подконтрольной? Украинской? Абсурд? И мы считаем, что это абсурд. Как и любые другие "громкие", но не отвечающие действительности, заявления о том, что помощь Гуманитарного штаба продается», – отметила Римма Филь.

Координатор в очередной раз официально заявила: «Помощь Гуманитарного штаба нигде никогда не продавалась и не продается. Ее получают мирные жители как подконтрольной, так и не подконтрольной территории. Ее получают инвалиды, старики, многодетные семьи».

«Как мы заявляли в декабре, Штаб будет обращаться к президенту, правительству Украины и другим государственным органам для защиты мирного населения Донбасса. Мы будем бороться за каждого нашего получателя помощи, так как мы точно знаем, что каждому из них наша поддержка жизненно необходима. Мы точно знаем, что исключительно благодаря помощи Рината Ахметова выжило более миллиона человек», – резюмировала Римма Филь.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО и волонтеры объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. Для реализации акции началось формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов.

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