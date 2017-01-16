Новая формула «ЛДНР» по обмену пленными – «700 на 50 + амнистия», – Геращенко. Главная

«ЛДНР» озвучили новую формулу обмена пленными «700 на 50» при условии немедленной амнистии. Об этом сегодня, 16 января, на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко по итогам переговоров в Минске.

«Несмотря на обещание к новогодним праздникам отпустить подростков, которых обвинили в диверсии, ОРДО до сих пор держит несовершеннолетних в тюрьме, это и есть цена слова боевиков. Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и ТКГ освободить до нового года заложников и жест доброй воли со стороны украинской стороны и одностроннюю передачу 15 человек, освобождения заложников и в дальнейшем заблокировано», – написала Геращенко.

При этом представители «ЛДНР» заявили, что их жестом доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин, судьба которых вместе со всеми другими заложниками неоднократно обсуждалась в Минске.

«А сейчас они снова настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50», – констатировала Геращенко.

В свою очередь украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников, «мы отметили те реалистичные компромиссы, предложенные еще несколько месяцев назад, чтобы разблокировать процесс освобождения».

Нардеп отметила, что по инициативе украинской стороны 18 января состоится скайп-конференция с участием представителей ТКГ Леонида Кучмы (Украина) и Мартина Сайдика (ОБСЕ).

«Несмотря на то, что уже 20 месяцев Украина настаивает на привлечении Международного Комитета Красного Креста (МККК) к освобождению заложников и поиску пропавших без вести, эта авторитетная международная организация, которая имеет 100-летний опыт освобождения людей и их поиска (при этом никогда не публикует списки, и мы в этом вопросе также работаем по международным методикам), не допущенна к тюрьмам на оккупированных территориях и в РФ. Им ни разу не дали возможности встретиться с украинскими заложниками или передать им гуманитарный груз», – констатировала Геращенко.

Она подчеркнула, что при этом Украина с первых дней конфликта на Донбассе активно сотрудничает с МККК, предоставляет полную информацию о списках заложников и пропавших без вести, допускает в учреждения пенитенциарной системы.

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