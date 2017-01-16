Из-за долгов неподконтрольной Луганщины энергетики обесточат «подконтрольных» бюджетников. Новости

Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) с 23 января начнет отключать от электроснабжения бюджетные организации и учреждения Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

Причина – задолженность бюджетных учреждений перед ЛЭО в размере более 13,5 млн грн.

В энергокомпании отмечают, что уже в течение длительного периода времени не получают значительные средства, которые должны направляться на обеспечение ремонтно-восстановительных работ, проведение аварийно-восстановительных работ на линиях боевых действий и т.д.

Данная проблема возникла из-за отсутствия механизма оплаты бюджетниками услуг по компенсациям, штрафов, пени и других дополнительных услуг (проведение технического осмотра приборов учета, пломбирование и др.). Для урегулирования данного вопроса нужно внести изменения в Постановление КМУ №447 от 06.07.2016, которое было принято для урегулирования вопроса расчетов ЛЭО и Госказначейства.

С осени прошлого года различные министерства и областные ведомства подали несколько вариантов таких изменений в Постановления, но они до сих пор не утверждены.

«В то же время, ЛЭО находится в крайне тяжелом экономическом периоде, поэтому уже не имеет никаких возможностей бесконечно ждать, пока ведомства закончат рассмотрение и согласование данного проекта», – констатируют в компании.

Уточняется, что в ноябре прошлого года ЛЭО уже проводило отключения бюджетников, «но, поддавшись на просьбы чиновников, согласилось подождать несколько недель. Но через несколько месяцев этот вопрос так и не приблизился к решению».

По состоянию на 1 января 2017 года потребители задолжали Луганскому энергетическому объединению около 5,4 млрд грн, из них более чем 80% – задолженность потребителей с неподконтрольной территории – около 4,9 млрд грн. Долг ЛЭО перед ГП «Энергорынок» составляет около 4,7 млрд грн.