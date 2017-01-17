Порошенко поручил подать против России иск в Гаагу. Новости

Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины передать в Международный суд ООН в Гааге иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом глава государства сообщил на своей станице в Facebook.

«Агрессор должен заплатить свою цену за наглое вторжение и пренебрежение к международному праву. Три года Россия грубо нарушает международное право, незаконно аннексировала Крым, незаконно оккупировала Восток нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму. Не забываем и о многочисленных преступлениях, совершенных террористами против мирного населения в Мариуполе и Волновахе, Краматорске и сбитый боевиками самолет рейса МН-17», – отметил президент.