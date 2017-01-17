Самые популярные проруби, реки и моря Донецкой области для Крещения. Список. Главная

18 января православные отмечают Крещенский Сочельник. 19 января празднуют Крещение, среди верующих есть популярная традиция – купаться в проруби в этот день.

Как правило, в каждом населенном пункте в день Крещения есть специально оборудованные места для купания.

В Донецкой области самым популярным местом для окунания в прорубь является Святогорская Лавра (Святогорск).

В Славянске можно искупаться в пруду, который находится на территории Центра славянской культуры «Введение».

Верующие Краматорска спешат утром к Краматорскому морю и на водоем в Абазовке.

Жители Константиновки и района поедут на пляж реки Клебан-Бык, что в 15 км от города (в районе Александро-Калиново), а также на ставок «Шанхайский», где тоже будет все готово для купания.

В Покровске (до переименования Красноармейск) и Мирнограде (до переименования Димитров) 19 января жители отправятся в поселок Шевченко на Лысогорской плотине.

Жители Бахмута (до переименования Артемовск) совершат крещенское омовение либо на Северном пруду, либо на пруду «Золотая рыбка», находящемся в Часов Яре.

Жители Доброполья по причине отсутствия в городе водоемов, пригодных для купания, отправятся на пруды, расположенные в близлежащих селах – Анновке и Доброполье.

У любителей крещенского купания пользуется популярностью пруд в селе Шевченко Светловского сельского совета, на берегу которого расположена база отдыха «Приветное».

Профсоюзные шахтерские организации арендуют пруды на территории Добропольского района. Горняки шахты «Добропольская» отправляются на Чернявский пруд, который расположен в 10 км от Доброполья. Горняки шахты «Алмазная» едут на свой пруд, который находится у села Новоалександровка на границе Добропольского и Покровского районов, в 20 км от города.

В Мариуполе для обряда крещенского омовения подготовлены две купели на побережье Азовского моря.

Врачи отмечают, что купание в проруби является высшей формой закаливания, поэтому требует соблюдения мер предосторожности.

Купаться в холодной воде лучше только в знакомом месте и не ходить на прорубь в одиночку. Обязательно нужно брать с собой туристическое одеяло или газету, чтобы можно было постелить под ноги при одевании и раздевании.

Перед вхождением в воду необходимо разогреть тело, совершив небольшую пробежку или сделав несколько физических упражнений.

Перед совершением обряда ни в коем случае нельзя курить и употреблять алкоголь. Сразу после ныряния надо выйти из воды. «Ледяная вода в первые мгновения обожжет тело, и необходимо выйти из воды, не успев замерзнуть», – таково мнение врачей.

Медики поясняют, что самый большой вред организм получает именно от одноразового купания в ледяной воде. Если начинать закаляться постепенно, давая организму медленно привыкать к снижению температуры, то купание в проруби, скорее всего, принесет только пользу. Но для неподготовленного организма резкое снижение температуры может стать губительным, так как оно чревато переохлаждением.

Кроме того, плавание в ледяной воде может спровоцировать развитие очень многих серьезных заболеваний. Больше всего страдают мочеполовая система, органы малого таза и пр. Купание в проруби вообще противопоказано людям с хроническими заболеваниями. Ледяная вода вполне может спровоцировать инфаркт.

По словам главного врача Мариупольской станции скорой медицинской помощи Валерия Закржевского, окунаться в прорубь нельзя людям с заболеваниями сердца, нарушениями сердечного ритма, стабильной и нестабильной стенокардией, с эпилепсией, детям до 5 лет. «Пожилым людям, прежде чем совершить обряд крещенского омовения, надо проконсультироваться с врачом. До купания нельзя употреблять алкоголь, после купания – только небольшую дозу», – подчеркнул Валерий Закржевский.

По материалам: Знамя индустрии, MRPL.city

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