Будут созданы несколько баз блокады, финподдержка акции – за счет пожертвований, – штаб блокады Донбасса. Новости

В Луганской области будет создано несколько баз по блокированию торговых грузов между Украиной и неподконтрольной частью Луганщины. Финансироваться акция будет за счет пожертвований. Об этом сегодня, 16 января, на пресс-конференции в Северодонецке сообщили представители штаба блокады.
«Объемы перевозок приближаются к объемам 2013 года. Вся продукция поступает на территорию Украины. Там создан "налоговый рай". Не оплачивают электроэнергию, воду. Мы, благодаря бездарному руководству, получаем такую ситуацию. Куда идут налоги с этих продаж. Банковской системы нет, договоров нет и быть не может. Механизм расчета какой? Куда не копнешь – сплошной криминал. Вместо того, чтобы финансовые потоки шли в Украину, они идут в карманы чиновников», – заявил начальник штаба блокады Сергей Акимович.
Он напомнил, что основные цели, которых хотят добиться активисты, – обмен пленных «всех на всех» и прекращение огня.
Ветеран АТО Анатолий Виногродский сообщил, что в Луганскую область уже переведена основная часть штаба, прибывают участники событий. На территории области будет создано 4-5 баз «блокирования». В момент проведения акций будут предупреждать журналистов, а согласований с местными властями не будет.
«Мы на первое время скинулись своими деньгами, ведем переговоры с некоторыми организациями. Мы разговариваем с людьми, которые готовы защищать наше государства. Мы решаем открыть расчетный счет, и заинтересованы в прозрачности», – пояснил особенности финансирования акции Виногродский.
Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. Для реализации акции началось формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.
Был создан штаб блокады с мобилизационными пунктами в нескольких областных городах – в Запорожье, Херсоне, Волыни, Виннице, Днепропетровске. На заседаниях штаба решили, что каждая область будет участвовать в своеобразном соревновании по остановке контрабандных грузов.
14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов, ожидают приезда еще 800 человек. Размещением занимаются волонтеры, они же организовали питание.
По материалам ресурса «Час пик»
Читайте также:
- Ветераны АТО объявили о начале блокады неподконтрольных территорий Донбасса
- Ветераны АТО намерены добиваться прекращения подачи электричества и воды на неподконтрольные территории Донбасса
- Блокада Донбасса может обернуться серьезными последствиями для Украины, – Вадим Черныш
- Если цель блокады Донбасса – заморить людей голодом, то ее начинать не нужно, – Чубаров о блокаде Донбасса
- Тука раскритиковал идею блокады неподконтрольного Донбасса
- Без решения Президента никакой блокады неподконтрольного Донбасса не будет, – Турчинов
- Добробаты не согласовали блокаду Донбасса с Госпогранслужбой
- Это обязательно нужно сделать, – Ислямов о блокаде Донбасса
- Блокада неподконтрольного Донбасса будет проходить в правовом поле, – Акимович
- В МИД РФ намекнули на обострение ситуации на Донбассе, если Киев решится на блокаду
- С неподконтрольным Донбассом нужно прекратить любые экономические контакты, – экс-министр иностранных дел Украины
- Если блокада Донбасса будет с оружием, «может быть недоразумение, которое может закончиться летально», – Савченко
- При жесткой блокаде «ЛДНР» необходимо запретить переход линии разграничения, – Жебривский
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко
Комментарии