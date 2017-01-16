Будут созданы несколько баз блокады, финподдержка акции – за счет пожертвований, – штаб блокады Донбасса. Новости

В Луганской области будет создано несколько баз по блокированию торговых грузов между Украиной и неподконтрольной частью Луганщины. Финансироваться акция будет за счет пожертвований. Об этом сегодня, 16 января, на пресс-конференции в Северодонецке сообщили представители штаба блокады.

«Объемы перевозок приближаются к объемам 2013 года. Вся продукция поступает на территорию Украины. Там создан "налоговый рай". Не оплачивают электроэнергию, воду. Мы, благодаря бездарному руководству, получаем такую ситуацию. Куда идут налоги с этих продаж. Банковской системы нет, договоров нет и быть не может. Механизм расчета какой? Куда не копнешь – сплошной криминал. Вместо того, чтобы финансовые потоки шли в Украину, они идут в карманы чиновников», – заявил начальник штаба блокады Сергей Акимович.

Он напомнил, что основные цели, которых хотят добиться активисты, – обмен пленных «всех на всех» и прекращение огня.

Ветеран АТО Анатолий Виногродский сообщил, что в Луганскую область уже переведена основная часть штаба, прибывают участники событий. На территории области будет создано 4-5 баз «блокирования». В момент проведения акций будут предупреждать журналистов, а согласований с местными властями не будет.

«Мы на первое время скинулись своими деньгами, ведем переговоры с некоторыми организациями. Мы разговариваем с людьми, которые готовы защищать наше государства. Мы решаем открыть расчетный счет, и заинтересованы в прозрачности», – пояснил особенности финансирования акции Виногродский.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. Для реализации акции началось формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

Был создан штаб блокады с мобилизационными пунктами в нескольких областных городах – в Запорожье, Херсоне, Волыни, Виннице, Днепропетровске. На заседаниях штаба решили, что каждая область будет участвовать в своеобразном соревновании по остановке контрабандных грузов.

14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов, ожидают приезда еще 800 человек. Размещением занимаются волонтеры, они же организовали питание.

По материалам ресурса «Час пик»

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