Определение статуса конфликта на Донбассе – ключевой вопрос Минских переговоров, – Айвазовская. Главная

Ключевыми вопросами на встрече в Минске сегодня, 16 января, были безопасность и статус конфликта на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Айвазовская.

«Сегодня политическая подгруппа ТКГ боролась за элементарный вопрос: вооруженный конфликт, происходящий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, является внешней агрессией РФ, факт которой уже официально признан уважаемыми международными организациями… От того, насколько честными мы будем перед собой и миром, местами не гибкими и бескомпромиссными (никаких компромиссов с совестью, или торгов по цене суверенитета Украины), но и не популистскими = ответственными, поэтому не всегда популярными, зависит то, каким путем двигаться. Сегодня важен статус конфликта и Минскоий процесс, как таковой», – отметила Айвазовская.

Она напомнила, что по международной классификации, Минские соглашения – это ceasefire (прекращение огня), а не капитуляция или мирные соглашения. «Поэтому до мира еще далеко, но от исключительно военного сценария мы тоже отошли, хотя не сняли этот вопрос. Стрелять и погибать продолжают, а РФ не стоит ничего, чтобы после Сирии вернуться к любимой украинской мишени», – пишет политик.

По словам Айвазовской, «страшилками» по модальности выборов на территории неподконтрольного Донбасса «пугают не только нас в Украине, но и манипулируют западными партнерами». «Не хотят главари боевиков после генералов / премьеров / спикеров становиться депутатами райсоветов или городскими головами. Не хотят даже говорить о том, как после устранения военной угрозы мы будем возвращать в правовое поле ОРДЛО», – отметила она.

Также во время брифинга Айвазовская констатировала, что цена ошибки «минского формата» намного выше, чем в любом другом процессе. «Любые очень гибкие или наоборот резкие действия (минского формата, – прим) могут привести к увеличению числа погибших, похищенных или пострадавших в результате конфликта. Цена ошибки намного выше, чем в любом другом процессе», – подчеркнула участник переговоров.

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