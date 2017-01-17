Более 1 млрд долл. потеряла Украина из-за ограничений транзита по РФ. Главная

О годе ограничения украинского транзита по территории РФ, его последствиях и рассмотрении ситуации в ВТО рассказал заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

По его словам, уже год украинский экспорт чувствует ограничения транзита, введенного Россией. Целью является блокирование экспорта в страны Средней Азии.

«Потери из-за ограничений транзита по территории РФ составляют более 1 млрд долл., это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, потерявших рынки. А еще это потери перевозчиков. РФ 1 января 2016 года ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, а потом 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, и распространены на транзит в Кыргызскую Республику. Фактически, весь экспорт Украины, который шел железнодорожными или автомобильными дорогами через территорию РФ, был заблокирован», – сообщил Довгань.

Украина сейчас оспаривает действия РФ во Всемирной торговой организации.

«Иск был подан, проведены консультации. Мы достаточно эффективно отработали совместно с Министерством экономического развития и торговли. Никто никогда не ограничивает транзит, это как «священная корова» международной торговли. Поэтому перспективы абсолютно нормальные. Думаю, до конца года данные ограничения будут признаны незаконными, а дальше уже будем ожидать действия РФ», – сказал министр.

По его словам, когда они будут признаны незаконными, Россия снимет их. Если же нет, то страны-члены ВТО, в том числе и Украина, могут на основании этого решения ввести торговые ограничения в отношении России.

Министр также затронул сложный вопрос по введению ограничений в отношении российских товаров.

«Была рабочая группа в Кабинете министров Украины, предлагали различные меры по ограничению. Есть причины, почему это не было введено. Во-первых, это бы ударило по потребителям в Европейском Союзе. Второе – опять же, мы бы понесли потери. «Укрзализныця» потеряла бы около 80 млн долл. ежемесячно. Также понесли бы потери украинские автомобильные перевозчики. Здесь труднее посчитать, потому что они в основном частные. И третья причина – это бы ослабило наши позиции при обжаловании действий РФ в ВТО», – пояснил Довгань.

По материалам: Громадське радіо

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