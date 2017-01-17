В 2016 году Донбасс был активным участником «ProZorro», – эксперт. Главная

Донецкая область на сегодня входит в топ-5 организаторов торгов по объему этих торгов. Это говорит о том, что политическая воля по использованию системы «ProZorro» колоссальная.

Насколько эффективной в 2016 году была работа системы электронных публичных закупок «ProZorro», сколько бюджетных средств было сэкономлено государственными предприятиями Донецкой области, рассказал член Наблюдательного совета «ProZorro» и руководитель торговой площадки «Zakupki.Prom.uа» Николай Жандоров.

По его словам, в 2016 году Донбасс был активным участником системы электронных закупок. Более того, в отличие от всей страны, регион перешел на эту систему раньше, еще с мая, в то время, как вся остальная страна перешла на эту систему с августа.

«Если говорить о конкретных цифрах, то порядка 10-15% всех публичных торгов в стране – это Донбасс. Это вызвано, в первую очередь, тем, что там большие потребности в восстановлении территории. Если говорить об абсолютных цифрах, то на Донбассе благодаря системе «ProZorro» сэкономлено около 460 млн грн. По Луганской области экономия составила 85 млн грн. Если говорить о всей стране, то экономия составила порядка 8 млрд грн. Это существенная цифра», – рассказал Жандоров.

По словам эксперта, пока система работает на Донбассе, наблюдается политическая воля и желание местной власти внедрять систему публичных торгов.

«Конкуренция там немного ниже, чем по стране, потому что не весь бизнес способен поставлять продукцию в этот регион, и немного хуже участие местного бизнеса. На фоне тех событий, которые происходят на этих территориях, все могло быть намного хуже. При этом Донецкая область на сегодня входит в топ-5 организаторов торгов по объему этих торгов», – отметил он.

По словам Жандорова, Донецкая область входит в пятерку лидеров по торгам по таким показателям, как количество тендеров и поставщиков, показатель экономии, объем закупок. При этом он подчеркивает, что эта система призвана открыть данные о том, что происходит с деньгами налогоплательщиков для самих налогоплательщиков. И единственный риск – неиспользование этой системы там, где она необязательна, а именно на допороговых торгах.

«Закон Украины о публичных закупках предусматривает обязательное использование системы «ProZorro» и электронного аукциона на суммах свыше 200 тыс. грн для товаров и услуг и свыше 1,5 млн грн для выполнения работ. Все, что ниже этих цифр, остается на совести конкретного заказчика – он может принять решение использовать систему «ProZorro», а может принять решение ее не использовать – говорит член Наблюдательного совета «ProZorro».

В Наблюдательном совете считают, что пороговая сумма в 200 тыс. грн должна снижаться, и, возможно, в этом году закон о публичных закупках будет пересмотрен. Жандоров отметил, что есть очень много схем, по которым выводятся средства налогоплательщиков на абсолютно неэффективные процессы.

«Можно купить не то, что нужно, можно провести по бумагам и не купить – объявить тендер, выиграет какое-то предприятие, потом не брать у этого предприятия товар, но перевести ему деньги и разделить. Но нужно понимать, что это не вопрос системы «ProZorro», это мошенничество, то есть уголовное преступление» – сказал он.

В планах на 2017-й год – доработка удобства пользователей, как заказчиков, так и поставщиков, также нужно повышать устойчивость системы, потому что количество торгов в системе растет.

«Необходимо также продолжать работать над повышением доверия бизнеса к системе, потому что показатель конкуренции на сегодня не так уж и велик», – заключил Жандоров.

Напомним, ранее руководитель Донецкой облгосадминистрации сообщил, что Донецкая область – вторая в Украине по сумме заключенных договоров через «ProZorro».

По материалам: Громадське радіо

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