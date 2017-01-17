Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка. Главная

Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка? Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала юрист «Крим SOS» Ольга Куришко.

Ольга Куришко напомнила, что вопрос физической идентификации ВПЛ в Ощадбанке был расписан еще в июне 2016 года. Переселенцев, которые получают пенсии, обязали получить электронное пенсионное удостоверение, которое одновременно является и платежной картой. Также переселенцы обязаны проходить идентификацию в отделениях Ощадбанка, первые два раза каждые 6 месяцев, затем – каждые 12.

«Выпуск этих платежных карточек должен был начаться с 1 августа 2016 года, собственно, подача документов так и началась, а в настоящее время идет процесс изготовления этих удостоверений. Однако 28 декабря 2016 года были внесены дополнительные изменения, касающиеся тех пенсионеров, которые не получили эти электронные пенсионные удостоверения. Для таких лиц введена физическая идентификация каждые 3 месяца. Но они могли не получить это удостоверение не по своей вине, возможно оно еще готовится», – добавила Куришко.

По словам юриста, теперь пенсионер-переселенец должен явиться лично в отделение Ощадбанка, предъявить паспорт, справку переселенца, свою карточку, которая выдавалась в отделении банка, и осуществить любую операцию со своим счетом, например, снять наличные. И это будет считаться идентификацией этого лица.

«В случае, если лицо не проходит идентификацию, государственный банк немедленно передает эту информацию в органы социальной защиты и останавливает расходные операции», – подчеркнула Куришко.

Эксперт также добавила, что данные человека, который не прошел идентификацию, передают в орган социальной защиты, которую выдавал ему справку ВПЛ. Далее возможны два варианта развития событий: либо Ощадбанк останавливает расходные операции по счету, то есть человек не сможет воспользоваться средствами, которые заходят на счет, либо орган социальной защиты начинает проверку местонахождения переселенца.

В том случае, если пенсионер находится дома, но просто не смог прийти в Ощадбанк, банк по решению комиссии о восстановлении выплат должен возобновить действие счета.

Ольга Куришко также напомнила, что человек, который переезжает, обязан уведомить орган социальной защиты об изменении адреса.

«Также мы советуем людям лично обращаться в отделение банка с информацией о том, что они переехали, потому что происходит физическая передача документов», – подчеркнула юрист.