В конкурсе на должность главы Нацполиции участвуют 64 кандидата. Главная

Опубликован список претендентов на должность главы Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в списке 64 фамилии – все те, кто подал заявку на участие в конкурсе. Выбирать нового главу Нацполиции будут на основе консультативного конкурса, который будет включать пять этапов. Осуществлять отбор будет специально назначенная комиссия.

После пяти этапов конкурса должны быть определены максимум три претендента, которые пройдут дополнительную проверку.

Напомним, 14 ноября Хатия Деканоидзе подала в отставку.

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