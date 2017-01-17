Ситуация в пунктах пропуска 17 января. Главная

По данным Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне АТО на Донбассе сегодня утром, 17 января, на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 60/120;

«Марьинка» – 200/120;

«Новотроицкое» – 30/70;

«Гнутово» – 150/30.

Отмечается, что все КПВВ работают в штатном режиме.

16 января через пункты пропуска линию разграничения пересекли 19,8 тыс. человек и 3,2 тыс. транспортных средств.

Так, КПВВ «Майорское» пересекли 4770 человек и 670 транспортных средств, «Марьинку» – 5215 человек и 1110 транспортных средств, «Новотроицкое» – 3870 человек и 860 транспортных средств, «Гнутово» – 2395 человек и 565 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 3505 человек.

Фото: vchasnoua.com