Сводка из зоны АТО за 16 января: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 41 раз открывал огонь по украинским позициям, один украинский военный ранен. Об этом утром 17 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны урочище Шаров-Кут, Станица Луганская и Новозвановка.

На мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов был обстрелян Павлополь, из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Широкино.

На донецком направлении из гранатометов обстреляны Луганское, Опытное, Авдеевка и Мироновский.

На момент публикации «ДНР» не обнародовала свою версию ситуации вдоль линии разграничения.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции ЛНР. По району села Долгое велся огонь из 82-мм минометов, станкового противотанкового гранатомета СПГ и стрелкового оружия. По району села Лозовое велся огонь из СПГ и стрелкового оружия. Район села Калиновка был обстрелян из 82-мм минометов.