Жителей Краматорска приглашают привиться от гриппа. Бесплатно. Новости

Нынешняя эпидемия гриппа, жертвами которого в Украине стали 40 человек, пошла на спад. Однако следующая волна заболеваемости ожидается с февраля и до начала апреля.
С целью предупреждения гриппа и его осложнений в Краматорске (Донецкая обл.) все желающие, территориально закрепленные за КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи №1», могут бесплатно вакцинироваться против гриппа.
Желающим привиться необходимо обратиться к семейному (участковому) врачу. При этом медики предупреждают, что количество вакцин ограничено.
Источник: КраматорскPost
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