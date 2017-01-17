Жителей Краматорска приглашают привиться от гриппа. Бесплатно. Новости

Нынешняя эпидемия гриппа, жертвами которого в Украине стали 40 человек, пошла на спад. Однако следующая волна заболеваемости ожидается с февраля и до начала апреля.

С целью предупреждения гриппа и его осложнений в Краматорске (Донецкая обл.) все желающие, территориально закрепленные за КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи №1», могут бесплатно вакцинироваться против гриппа.

Желающим привиться необходимо обратиться к семейному (участковому) врачу. При этом медики предупреждают, что количество вакцин ограничено.

Источник: КраматорскPost

Читайте также: