В Мариуполе, чтобы сделать Крещенскую купель, спасатели 2-е суток удерживали боны руками. Новости

Потепление и нестабильность температур в Мариуполе (Донецкая обл.) накануне Крещения привели к тому, что лед на побережье Азовского моря подтаял и находился в движении. Об этом рассказал начальник спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета Александр Татай.

По его словам, чтобы сделать Крещенскую купель, спасатели 2-е суток удерживали боны руками, пока лед вокруг не застыл, затем вручную очищали дно от камней, стекол и острых предметов. Большие неприятности доставляет и юго-восточный ветер.

«На море сложилась ситуация, когда большие глыбы рыхлого раздробленного льда толщиной 5-7 см находятся в постоянном движении. Ветром их пригоняет к берегу», – отметил Татай.

Такой сильный ледоход в это время спасатели наблюдают впервые. Говорят, еще утром минувшей пятницы побережье было чистое, но в обед ветер изменил направление, и лед стал прибывать к берегу. Сотрудники аварийно-водолазной службы предприняли попытку установить боновые (плавучие) заграждения и расчистить прорубь. Но сдержать и остановить такое сильное движение льдин боны оказались не в состоянии. В начале недели подул северо-западный ветер, и после двух суток, проведенных в воде, спасателям удалось наконец закрепить боны и расчистить прорубь.

Источник: MRPL.CITY

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