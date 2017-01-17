500 детей из прифронтовой зоны вернулись домой после рождественского путешествия по Украине. Новости

С 11 по 16 января в рамках проекта «Восток – Запад вместе» прошла акция «Поезд дружбы», в которой приняли по 250 детей из Луганской и Донецкой областей. Цель акции – ознакомить детей с востока Украины с национально-культурными традициями и обычаями празднования Рождества на Западной Украине, а также налаживание дружеских отношений. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

«Поезд дружбы» пересек всю Украину с востока на запад. Основными остановками были города Киев, Хыров и Трускавец.

В Киеве дети посетили «Музей игрушки», музей «Киевская крепость», посмотрели спектакль цирка «Кобзов» и во время обзорной экскурсии «Вечерний Киев» побывали на главной елке столицы.

Во Львове детвора также посетила ряд музеев, областную филармонию и приняла участие в экскурсии по городу.

В Хырове участники акции выстроили самый большой герб Украины на снегу. Отдых в Хырове, коляда и празднества в традициях Прикарпатского края погрузили всех участников акции в сказочную атмосферу Рождественских праздников.

В этот же день «Поезд дружбы» посетил и курортный Трускавец.

Фото: пресс-служба Луганской ОВГА

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